Jose C. Paz: Dic, 29 2016 Ishii sigue siendo peronista El intendente reafirmó su posición política más allá de la buena relación que mantiene con los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Además, criticó a Daniel Scioli por poner autoridades no idóneas en ABSA. Llegando al filo del año José C. Paz logró firmar un convenio con AySA para que la empresa realice los trabajos correspondientes a la instalación de las redes de agua corriente y cloacas en todo el distrito. . . .